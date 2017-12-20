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Роспотребнадзор продлил работу горячей линии по новогодним товарам для туляков

Роспотребнадзор продлил работу горячей линии по новогодним товарам для туляков

Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков, будет работать до 28 декабря 2017 года.

Консультацию специалистов Управления Роспотребнадзора по Тульской области можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по следующим телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8 (4872) 37-39-71, 37−39−01, 37−13−94; 55−55−50; 37−32−57; 37−40−75. В выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 по телефону: 8 (4872) 31-28-79. Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления.

  • Территориальный отдел Управления в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753)4−09−07;

  • Территориальный отдел Управления в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−31−81;

  • Территориальный отдел Управления в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762)6−42−06;

  • Территориальный отдел в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742)4−16−10; 8 (48763)6−48−96;

  • Территориальный отдел в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−89−95,8 (48755) 5−23−83.

Специалисты Управления проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детских одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующим нормативным гигиеническим требованиям к этой категории товаров.

 

сегодня, в 13:18 0
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