Роспотребнадзор продлил работу горячей линии по новогодним товарам для туляков

Консультацию специалистов Управления Роспотребнадзора по Тульской области можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по следующим телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8 (4872) 37-39-71 , 37−39−01, 37−13−94; 55−55−50; 37−32−57; 37−40−75. В выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 по телефону: 8 (4872) 31-28-79 . Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления.

Территориальный отдел Управления в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753)4−09−07;

Территориальный отдел Управления в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−31−81;

Территориальный отдел Управления в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762)6−42−06;

Территориальный отдел в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742)4−16−10; 8 (48763)6−48−96;

Территориальный отдел в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−89−95,8 (48755) 5−23−83.

Специалисты Управления проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детских одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующим нормативным гигиеническим требованиям к этой категории товаров.