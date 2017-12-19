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Тульские боксёры завоевали медали на Всероссийском турнире
В соревнованиях принимали участие 245 спортсменов из 49 регионов страны.
В Москве прошел Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР
За звание лучших боролись 245 спортсменов из 49 регионов РФ.
Тульскую область на соревнованиях представляли воспитанники Владимира Филатова.
По итогам турнира туляки завоевали два серебра. В категории до 59 килограммов второе место занял Тимофей Попов, а в весе до 90 килограммов — Иван Липатов.
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