Тульские боксёры завоевали медали на Всероссийском турнире

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В соревнованиях принимали участие 245 спортсменов из 49 регионов страны.

В Москве прошел Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова . В нем принимали участие юноши 2004-2005 годов рождения.

За звание лучших боролись 245 спортсменов из 49 регионов РФ.

Тульскую область на соревнованиях представляли воспитанники Владимира Филатова.

По итогам турнира туляки завоевали два серебра. В категории до 59 килограммов второе место занял Тимофей Попов, а в весе до 90 килограммов — Иван Липатов.