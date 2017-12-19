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Тульские боксёры завоевали медали на Всероссийском турнире
Фото gornovosti.ru

Тульские боксёры завоевали медали на Всероссийском турнире

В соревнованиях принимали участие 245 спортсменов из 49 регионов страны.

В Москве прошел Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова. В нем принимали участие юноши 2004-2005 годов рождения.

За звание лучших боролись 245 спортсменов из 49 регионов РФ.

Тульскую область на соревнованиях представляли воспитанники Владимира Филатова.

По итогам турнира туляки завоевали два серебра. В категории до 59 килограммов второе место занял Тимофей Попов, а в весе до 90 килограммов — Иван Липатов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:23 +3
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