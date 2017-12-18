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Эксперты ОНФ презентуют Алексею Дюмину веник для бани

Эксперты ОНФ презентуют Алексею Дюмину веник для бани

Таким оригинальным способом они решили поощрить руководителей самых чистых регионов России.

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка», подведя итоги работы региональных властей по устранению незаконных свалок, решили вручить метлы и веники руководителям самых «чистых» и «грязных» регионов России.

За год на «Интерактивную карту свалок» поступило около 16 тысяч обращений от граждан. Сейчас 6667 несанкционированных свалок ликвидированы.

В десяти регионах борьба с незаконными свалками оказалась на высоте – это Республики Марий Эл и Татарстан, Краснодарский край, а также Новосибирская, Томская, Тульская, Ростовская, Московская, Рязанская и Кировская области.

Руководителям регионов кураторы проекта по почте отправят экологически чистые банные веники, чтобы они смогли перевести дух и попариться в бане на новогодних праздниках. 

А вот главам регионов-аутсайдеров вышлют мётлы, которые должны стать сигналом к действию. В нижней части рейтинга проекта «Генеральная уборка» оказались Магаданская, Владимирская, Нижегородская, Самарская, Курская и Пензенская области, а также Бурятия, Карачаево-Черкесия, Приморский и Забайкальский края.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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