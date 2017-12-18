Эксперты ОНФ презентуют Алексею Дюмину веник для бани

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка», подведя итоги работы региональных властей по устранению незаконных свалок, решили вручить метлы и веники руководителям самых «чистых» и «грязных» регионов России.

За год на «Интерактивную карту свалок» поступило около 16 тысяч обращений от граждан. Сейчас 6667 несанкционированных свалок ликвидированы.

В десяти регионах борьба с незаконными свалками оказалась на высоте – это Республики Марий Эл и Татарстан, Краснодарский край, а также Новосибирская, Томская, Тульская, Ростовская, Московская, Рязанская и Кировская области.

Руководителям регионов кураторы проекта по почте отправят экологически чистые банные веники, чтобы они смогли перевести дух и попариться в бане на новогодних праздниках.

А вот главам регионов-аутсайдеров вышлют мётлы, которые должны стать сигналом к действию. В нижней части рейтинга проекта «Генеральная уборка» оказались Магаданская, Владимирская, Нижегородская, Самарская, Курская и Пензенская области, а также Бурятия, Карачаево-Черкесия, Приморский и Забайкальский края.