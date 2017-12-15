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Умер почётный гражданин Тульской области Дмитрий Дудка
Фото из архива MySLO

Умер почётный гражданин Тульской области Дмитрий Дудка

Отец экс-главы региона скончался на 89-м году жизни.

Несколько часов назад ушёл из жизни почётный гражданин Тульской области, ветеран труда, заслуженный работник автотранспорта Российской Федерации Дмитрий Васильевич Дудка.

Отец бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки почти всю жизнь проработал в транспортной отрасли, прошёл путь от начальника мастерских автобазы «Тулауглеметаллургстроя» до генерального директора «Тулаавтотранса», трудился в региональном управлении транспортной инспекции.

Дмитрий Дудка не раз был избран депутатом городского и областного Советов народных депутатов. При его непосредственном участии в Тульском политехническом институте была создана кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:00 0
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