новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Дудки

Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Дудки

Почётный гражданин Тульской области, заслуженный работник транспорта скончался на 89-м году жизни.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Почётного гражданина Тульской области Дмитрия Дудки:

«Многие годы Дмитрий Васильевич посвятил работе на благо тульского края, внес значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры города Тулы, экономики и социальной сферы региона. Своим трудом и достижениями заслужил глубокое уважение коллег и земляков».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:10 0
Другие статьи по темам
Событие
умер Дмитрий ДудкасоболезнованияутратаПочётный гражданин Тульской области
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россельхознадзор приостановит ввоз цейлонского чая
Россельхознадзор приостановит ввоз цейлонского чая
Умер почётный гражданин Тульской области Дмитрий Дудка
Умер почётный гражданин Тульской области Дмитрий Дудка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.