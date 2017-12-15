Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Дудки

Почётный гражданин Тульской области, заслуженный работник транспорта скончался на 89-м году жизни.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Почётного гражданина Тульской области Дмитрия Дудки:

«Многие годы Дмитрий Васильевич посвятил работе на благо тульского края, внес значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры города Тулы, экономики и социальной сферы региона. Своим трудом и достижениями заслужил глубокое уважение коллег и земляков».