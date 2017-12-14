В Туле открылась Лаборатория комбайнов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

14 декабря в Тульском сельскохозяйственном колледже имени И. С. Ефанова состоялось открытие Лаборатории комбайнов.

Проект учебной лаборатории был разработан по инициативе компании «Ростсельмаш» при поддержке министерства образования и министерства сельского хозяйства Тульской области совместно с сельскохозяйственными предприятиями региона. Лаборатория оборудована по последним требованиям учебного процесса с предоставлением сельхозтехники для проведения практических занятий.



Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что открывшаяся лаборатория — уникальна. Как правило, такие лаборатории в России открываются на базе вузов. Но поскольку в нашем регионе сильно развито профильное среднее образование, была достигнута договоренность с компанией «Ростсельмаш» о реализации проекта на базе Тульского сельскохозяйственного колледжа.



«Наша основная задача — приблизить теорию обучения к практике. Благодаря проекту у ребят будет возможность изучать тенденции развития современной техники в непосредственном контакте с производителем. Уверен, что при таком подходе у ребят появится желание работать на земле. Ведь комбайнер сейчас — это действительно достойная и востребованная профессия», — подчеркнул Дмитрий Миляев.



После церемонии открытия участники ознакомились с учебной лабораторией.