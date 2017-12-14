В Тульской области ликвидированы 282 незаконные свалки

Общероссийский народный фронт подвел итоги проекта «Генеральная уборка» за 2017 год. На «Интерактивную карту свалок» поступило более 15 527 обращений, 6667 свалок уже убраны. Это сделало сайт ОНФ самым популярным в России интернет-ресурсом, принимающим жалобы от граждан по экологическим нарушениям.

По словам координатора проекта «Генеральная уборка» ОНФ в Тульской области Михаила Буденкова, тульские активисты совместно с представителями прокуратуры и местных администраций провели более 50 рейдов по выявлению свалок:

В регионе выявлено 476 стихийных свалок. Уже ликвидировано 282 из них – 59 %. На расчищенных местах скопления отходов высажены деревья.

Среди аутсайдеров, не уделяющих должного внимания работе с «Интерактивной картой свалок» Республика Бурятия, Приморский край, Забайкальский край, Пензенская и Курская области. В этих регионах процент ликвидированных свалок минимален – менее трети от выявленных проблем.