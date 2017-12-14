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С начала года в авариях на дорогах Тульской области пострадали 139 детей

С начала года в авариях на дорогах Тульской области пострадали 139 детей

Сотрудники регионального УГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдения правил безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проводят профилактическое мероприятие «Пристегнись сам – пристегни ребенка!». Полицейские проверяют  рейды ежедневно, в  утренние часы, рядом с образовательными учреждениями.

К сожалению, многие водители пренебрегают правилами безопасной перевозки детей – за время рейда составляется порядка 5-7 административных протоколов. Штраф за нарушение правил перевозки детей в автомобиле составляет три тысячи рублей.

По данным отделения пропаганды БДД  областного УГИБДД, с начала года на дорогах Тульской области в ДТП пострадали 139 юных пассажиров, девять детей погибли. Двое из них – совсем маленькие, в момент столкновения они находились на руках у мам. От удара их выбросило из машины.

Инспекторы в очередной раз напоминают водителям: перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств с рождения и до достижения ими семилетнего возраста.

В возрасте от 7 до 11 лет детей, находящихся на задних сидениях, можно пристёгивать штатным ремнём безопасности, а вот перевозка на переднем сидении должна осуществляться только с использованием удерживающих устройств. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 0
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