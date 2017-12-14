В 2017 году в Тульской области зарегистрировано 5259 сообщений о преступлениях

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В региональном следственном управлении СК России подвели предварительные итоги работы за 2017 год.

В следственном управлении СК России по Тульской области состоялось оперативное совещание, посвящённое результатам работы с января по ноябрь 2017 года. Совещание прошло под председательством главы управления Александра Старикова.

За 11 месяцев в следственные органы поступило 5259 сообщений о преступлениях. Количество зарегистрированных убийств – 93, порядка 87% из них уже раскрыты.

Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего в текущем году снизилось до 44, их раскрываемость – 96,1%. Количество зарегистрированных изнасилований осталось на прежнем уровне – 16 преступлений, все они раскрыты.

По результатам рассмотрения сообщений принято 5015 процессуальных решений, возбуждено 885 уголовных дел, вынесено 3430 постановлений об отказе в возбуждении дела, 700 сообщений передано по подследственности. В производстве следственных отделов следственного управления находилось 1412 уголовных дел.