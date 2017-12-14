Где в Туле не будет электроэнергии 15 декабря

По информации «Тулгорэлектросетей», изменить свои планы с 9 до 17 часов придётся жителям следующих домов:

ул. Болдина, 114, 104, 112, 137, 108, 110, 106-а, 118, 113-141 (нечётн.),

пер. Танковый, 15-22,

ул. Оружейная, 30-а, 28-а,

ул. Белкина, 18, 31, 33, 27-а 35,

пер. Гражданский, 6, 8, 10,

ул. 9 Мая, 20, 20 к. 2,

Мясново: 8-й пр-д, 2,

9-й пр-д, 1,

18-й пр-д, 32-38,

4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Чмутова, 113, 115, 117,

ул. Советская, 60-а, 54, 56,

пр-т Ленина, 14,

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 36, 36-а, 38, 38-а,

ул. Гагарина, 23, 23-а, 25,

17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),

ул. Капитана Громова, 58, 60, 64,

ул. Октябрьская, 41, 45, 43, 47,

п. Овсянниково: ул. Октябрьская, 1-10,

п. Н-Овсянниково, 1-а,

ул. Железнодорожная, 1-10,

1-й пр-д, 1-8-а,