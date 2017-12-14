Где в Туле не будет электроэнергии 15 декабря
Плановые отключения пройдут на 22 улицах областного центра.
По информации «Тулгорэлектросетей», изменить свои планы с 9 до 17 часов придётся жителям следующих домов:
- ул. Болдина, 114, 104, 112, 137, 108, 110, 106-а, 118, 113-141 (нечётн.),
- пер. Танковый, 15-22,
- ул. Оружейная, 30-а, 28-а,
- ул. Белкина, 18, 31, 33, 27-а 35,
- пер. Гражданский, 6, 8, 10,
- ул. 9 Мая, 20, 20 к. 2,
- Мясново: 8-й пр-д, 2,
- 9-й пр-д, 1,
- 18-й пр-д, 32-38,
- 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чмутова, 113, 115, 117,
- ул. Советская, 60-а, 54, 56,
- пр-т Ленина, 14,
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 36, 36-а, 38, 38-а,
- ул. Гагарина, 23, 23-а, 25,
- 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 58, 60, 64,
- ул. Октябрьская, 41, 45, 43, 47,
- п. Овсянниково: ул. Октябрьская, 1-10,
- п. Н-Овсянниково, 1-а,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8-а,
Другие статьи по темам
Событие
Место