Музей «Тульские древности» приглашает на научную новогоднюю сказку

Посетители узнают много нового о традиционной новогодней ёлке и смогут своими руками смастерить подарок к празднику.

Под Новый год случаются разные чудеса. В Лаборатории природы Куликова поля случилось непредвиденное событие. В предновогоднюю ночь в руки к засидевшемуся за изучением ископаемых ученому попадает волшебная находка.

Обычный, на первый взгляд, камень оказывается фрагментом древнего растения – предка новогодней красавицы-ели. А вместе с ним в наш мир приходит хранительница леса и знаток растений – Баба-Яга.

Мир науки и сказка сойдутся в интеллектуальной схватке, а победителю будут открыты все лесные секреты. Рассудить ученого и сказочную гостью, узнать много нового и интересного о предках и близких родственниках традиционного новогоднего дерева, смастерить подарок к празднику – все это можно будет сделать на музейной встрече.

Интерактивная программа «В лесу родилась елочка» в Лаборатории природы Куликова поля состоится в воскресенье, 24 декабря, в 13.00. Приглашаются школьники младших классов и их родители.