В Туле появится остановка «Пржевальского»

Фото пресс-службы Тульской городской Думы

13 декабря в Туле прошло заседание постоянной комиссии городской Думы по бюджету, налогам и собственности.

Депутаты поддержали инициативу о присвоении остановкам общественного транспорта наименований: «Улица Каширская», «Улица Овражная», «Улица Пржевальского». Также в деревне Ивантеевка появится улица «Радужная».

Тульские парламентарии одобрили вопрос о передаче нежилого помещения по ул. Октябрьской, 41 в безвозмездное пользование Тульской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.