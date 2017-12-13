новости
новости
Регистрация
В Туле появится остановка «Пржевальского»
Фото пресс-службы Тульской городской Думы

В Туле появится остановка «Пржевальского»

Такое решение приняли тульские парламентарии.

13 декабря в Туле прошло заседание постоянной комиссии городской Думы по бюджету, налогам и собственности.

Депутаты поддержали инициативу о присвоении остановкам общественного транспорта наименований: «Улица Каширская», «Улица Овражная», «Улица Пржевальского». Также в деревне Ивантеевка появится улица «Радужная».

Тульские парламентарии одобрили вопрос о передаче нежилого помещения по ул. Октябрьской, 41 в безвозмездное пользование Тульской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
Заседание комиссииостановка общественного транспортапередача помещения в безвозмездное пользование
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ГК «АВРОРА» второй год подряд получила премию «Тульский бренд – 2017»
ГК «АВРОРА» второй год подряд получила премию «Тульский бренд – 2017»
Госдума приняла законопроект о ежемесячных выплатах при рождении ребенка
Госдума приняла законопроект о ежемесячных выплатах при рождении ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.