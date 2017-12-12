Алексей Дюмин по телефону доверия губернатора принял обращения от туляков

Алексей Дюмин: «Участие в работе контактного центра – ещё одна форма прямого общения с гражданами».

Традиционно 12 декабря в День Конституции РФ по всей стране проводится Общероссийский день приема граждан. Это значит, что на всех уровнях власти в течение дня ведется прием обращений от жителей.

В связи с этим губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня посетил контактный центр, сотрудники которого принимают обращения, поступающие на телефон доверия главы региона.

Алексей Дюмин лично общался с жителями по телефону. В ходе приема он принял обращения от жителей Большой Тулы, Алексина, Воловского, Киреевского и Куркинского районов. В основном вопросы касались ремонта дорог, крыши дома, предоставления жилья детям-сиротам, а также посещения губернаторской ёлки. Губернатор пообещал, что все принятые им обращения будут переданы в профильные ведомства и отработаны. О результатах жители будут уведомлены в ближайшее время. – Я регулярно провожу личные приёмы и встречи с жителями. Участие в работе контактного центра – ещё одна форма прямого общения с гражданами. Мне было интересно включиться в эту работу, посмотреть, как она налажена, – отметил губернатор по итогу работы. Алексей Дюмин поблагодарил сотрудниц контактного центра за работу и поздравил их с наступающим Новым годом.

В 2017 году по телефону доверия губернатора и горячей линии правительства Тульской области принято около 70 000 звонков. Основные темы обращений:

- отопительный период (принято 9 535 звонков – 13,75%);

- водоснабжение (5 718 звонков – 8,25%);

- благоустройство придомовых территорий, а также благоустройство городов и поселков (5 557 звонков – 8,02%);

- уборка снега и гололед (3 430 звонков – 4,95%);

- содержание многоквартирных домов (3 328 звонков – 4,8%).

При этом в 95% случаев операторы контактного центра сразу же дали гражданам разъяснения или соединили их с руководством администраций муниципальных образований в рамках проекта «Единый мобильный телефон».

Сотрудники центра ежедневно осуществляют модерацию и обработку сообщений, поступающих на портал «Открытый регион 71» (более 7 400 обращений), на форум правительства (более 4 150 сообщений) и в соцсеть Twitter (страница @tularegion71 – более 177 500 твитов).