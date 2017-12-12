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Как выбрать сладкий подарок ребёнку: советы тульского Роспотребнадзора

Как выбрать сладкий подарок ребёнку: советы тульского Роспотребнадзора

Чтобы не омрачить праздник, специалисты рекомендуют родителям придерживаться простых правил.

Стоит отдавать предпочтение наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Конфеты лучше выбрать шоколадные – помимо калорий, в них содержится калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, и даже малая толика витаминов А, С, Е, а содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.

В составе зефира совершенно отсутствуют жиры, для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Запрещено использовать в новогодних подарках скоропортящиеся продукты – кремовые кондитерские изделия, творожные сырки и йогурты.

Покупать сладкие презенты лучше в магазинах на торговых базах или рынках. Требуйте у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товаров.

Следует обращать внимание на наличие маркировки – она должна быть легко читаемой и содержать наименование, количество пищевой продукции, её состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и адрес изготовителя, а также показатели пищевой ценности.

По вопросам качества и безопасности сладких подарков и игрушек туляки могут обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора по телефону: 55-55-50.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 0
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