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Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

Тематическая «горячая линия» пройдёт в областном Управлении Росреестра.

В четверг, 14 декабря, в Управлении Росреестра по Тульской области будет организована горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 24-82-29.

Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева разъяснит абонентам порядок пересмотра кадастровой стоимости домов, квартир и земельных участков, а также ответит на вопросы жителей региона.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 0
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