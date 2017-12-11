Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

В четверг, 14 декабря, в Управлении Росреестра по Тульской области будет организована горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 24-82-29.

Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева разъяснит абонентам порядок пересмотра кадастровой стоимости домов, квартир и земельных участков, а также ответит на вопросы жителей региона.