Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости
Тематическая «горячая линия» пройдёт в областном Управлении Росреестра.
В четверг, 14 декабря, в Управлении Росреестра по Тульской области будет организована горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 24-82-29.
Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева разъяснит абонентам порядок пересмотра кадастровой стоимости домов, квартир и земельных участков, а также ответит на вопросы жителей региона.
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