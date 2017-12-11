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Тулякам представят проекты благоустройства общественных пространств
Фото из архива Myslo.

Тулякам представят проекты благоустройства общественных пространств

К общественным слушаниям по этим проектам предлагают присоединиться всех заинтересованных горожан.

12 декабря в 18.30 в конференц-зале Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля специалисты КБ «Стрелка» представят тулякам проекты благоустройства мест общественного отдыха — на площади Победы и ул. Советской (на участке от улицы Коминтерна до улицы Металлистов).

На площади Победы разработчики проекта предлагают заменить дорожное покрытие, организовать освещение, высадить деревья, обустроить амфитеатр и кафе. Выполненные работы позволят организовать пространство для неформального общения студентов университета, проводить праздничные и учебные мероприятия.

На ул. Советской предусмотрены обустройство рекреационной и комфортной пешеходной зон, озеленение, организация освещения площади.

Предполагается, что эти пространства будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды».

Обсуждение проектов пройдет в форме проектного семинара. К участию приглашаются все заинтересованные туляки.

Регистрация участников по телефонам: 8(4872) 55-03-93, 8−905−111−93−13 или по электронной почте: kozhuhovatn@cityadm.tula.ru.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:10 0
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