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Первые российские самолёты могут вылететь в Египет уже в феврале

Первые российские самолёты могут вылететь в Египет уже в феврале

Такой прогноз сделал руководитель федерального Минтранса Максим Соколов.

Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться через полтора-два месяца. По словам главы транспортного ведомства, именно столько времени понадобится, чтобы урегулировать все юридические тонкости после подписания протокола о возобновлении авиасообщения с Египтом.

Проект правительственного протокола предварительно согласован с египетской стороной, прошел все согласования, изданы все необходимые распоряжения и получены полномочия. Теперь процесс будет зависеть от скорости реакции Египта.

Одной из первых компаний, которая возобновит полёты в Каир, станет «Аэрофлот».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:16 +2
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