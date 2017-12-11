Первые российские самолёты могут вылететь в Египет уже в феврале
Такой прогноз сделал руководитель федерального Минтранса Максим Соколов.
Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться через полтора-два месяца. По словам главы транспортного ведомства, именно столько времени понадобится, чтобы урегулировать все юридические тонкости после подписания протокола о возобновлении авиасообщения с Египтом.
Проект правительственного протокола предварительно согласован с египетской стороной, прошел все согласования, изданы все необходимые распоряжения и получены полномочия. Теперь процесс будет зависеть от скорости реакции Египта.
Одной из первых компаний, которая возобновит полёты в Каир, станет «Аэрофлот».
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