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Тульская область вышла в лидеры по программе капремонта многоквартирных домов
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульская область вышла в лидеры по программе капремонта многоквартирных домов

До конца 2017 года отремонтируют 970 домов региона.

В Тульской области подвели итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году. По словам первого заместителя генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Тульской области Константина Лопухова, на 2017 год программой предусмотрено выполнение 1931 вида работ в 970 домах региона. И все они практически завершены.

Константин Лопухов заявил, что практика реализации программы в Тульской области была признана Минстроем России одной из лучших в стране. Наш регион занимает второе место в рейтинге, составленном Ассоциацией региональных операторов и ОНФ.

Краткосрочный план 2018 года предусматривает проведение капитального ремонта 2554 конструктивных элементов в 1061 многоквартирном доме.

В первую очередь отремонтируют инженерные системы и лифты.

Вся необходимая проектно-сметная документация уже разработана, а конкурсные процедуры будут проведены до 31декабря 2017 года. В них смогут принять участие только те подрядные организации, которые уже проводили подобные работы и прошли предварительный отбор. Таких организаций в настоящее время 52.

Жителей региона могут обратиться на горячую линию 8 (4872) 77-05-24. Всю информацию о деятельности фонда, а также сведения о начисленных и оплаченных взносах можно найти на сайте kapremont71.ru.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:37 −1
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