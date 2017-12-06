Тульская область вышла в лидеры по программе капремонта многоквартирных домов

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области подвели итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году. По словам первого заместителя генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Тульской области Константина Лопухова, на 2017 год программой предусмотрено выполнение 1931 вида работ в 970 домах региона. И все они практически завершены.

Константин Лопухов заявил, что практика реализации программы в Тульской области была признана Минстроем России одной из лучших в стране. Наш регион занимает второе место в рейтинге, составленном Ассоциацией региональных операторов и ОНФ.

Краткосрочный план 2018 года предусматривает проведение капитального ремонта 2554 конструктивных элементов в 1061 многоквартирном доме.

В первую очередь отремонтируют инженерные системы и лифты.

Вся необходимая проектно-сметная документация уже разработана, а конкурсные процедуры будут проведены до 31декабря 2017 года. В них смогут принять участие только те подрядные организации, которые уже проводили подобные работы и прошли предварительный отбор. Таких организаций в настоящее время 52.