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Тульские самбистки завоевали медали в Серпухове

Тульские самбистки завоевали медали в Серпухове

Все чемпионки и призерки получили путевки на чемпионат России, который пройдет в 2018 году в Хабаровске.

В Серпухове прошло первенство и чемпионат ЦФО по самбо. Среди юниорок тульские самбистки завоевали два золота, одно серебро и одну бронзу. Екатерина Сазонова и Алина Шестакова заняли первое место, Александра Седякина — второе место, Виктория Паули — третье.
 
Среди женщин тулячки завоевали три золота и одну бронзу. До 56 кг — Алина Шестакова, до 60 кг — Мария Сухопарова, до 64 кг — Екатерина Камнева. Марина Мухунова заняла третье место.
 
Все чемпионки и призерки получили путевки на чемпионат России, который пройдет в 2018 году в Хабаровске.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:10 +5
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