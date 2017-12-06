Тульские самбистки завоевали медали в Серпухове

Все чемпионки и призерки получили путевки на чемпионат России, который пройдет в 2018 году в Хабаровске.

В Серпухове прошло первенство и чемпионат ЦФО по самбо. Среди юниорок тульские самбистки завоевали два золота, одно серебро и одну бронзу. Екатерина Сазонова и Алина Шестакова заняли первое место, Александра Седякина — второе место, Виктория Паули — третье.

Среди женщин тулячки завоевали три золота и одну бронзу. До 56 кг — Алина Шестакова, до 60 кг — Мария Сухопарова, до 64 кг — Екатерина Камнева. Марина Мухунова заняла третье место.

Все чемпионки и призерки получили путевки на чемпионат России, который пройдет в 2018 году в Хабаровске.