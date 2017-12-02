Судебные приставы проведут общероссийский рейд по взысканию долгов

Акция будет посвящена взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате.

Судебные приставы 4 декабря проведут общероссийский рейд по взысканию долгов по алиментам и зарплате, — об этом сообщают СМИ.

Акция будет называться «В Новый год — без долгов» и должна пройти во всех регионах России. Судебные приставы проведут рейды по адресам должников и проверять их имущественное положение.

Кроме того, сотрудники ФССП проведут проверки бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников. Также будет активизирована работу по розыску злостных неплательщиков.

Аналогичные рейды будут проводиться в стране весь декабрь. 11 декабря сотрудники ФССП проверят должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря — задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса, а 25 декабря — исполнению документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.