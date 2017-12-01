В Тульском историко-архитектурном музее прошла экскурсия для слабовидящих людей

Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле продолжается реализация программы «Доступная среда».

На базе МУК «Тульский историко-архитектурный музей» ежеквартально организуются и проводятся групповые экскурсии для инвалидов, детей-инвалидов по постоянным (тематическим) экспозициям.

Так, 30 ноября гостями Тульского историко-архитектурного музея стали инвалиды по зрению. Музей вошел в число четырех объектов культуры, в которых проведены мероприятия по оборудованию для людей с ОВЗ: на входе в здание находится кнопка вызова персонала, установлены информационные знаки и мнемосхемы, во время экскурсий для людей, использующих слуховые аппараты, функционирует индукционный прибор. Экскурсоводы прошли специальную подготовку.

Мария Воронцова, заведующая образовательным отделом Тульского историко-архитектурного музея:

Мария Воронцова – В нашей работе мы используем опыт коллег из музея современного искусства «Гараж» и Пушкинского музея. Программы по дополнительному образованию сотрудников музеев существует более двух лет. За это время разработаны специальные методические материалы для экскурсоводов. Сегодня посетители нашего музея смогут не только узнать об истории тульского аптечного дела в VXIII и XIX веках, но и детально познакомиться с экспонатами — инструментами, стеклянными аптекарскими пузырьками с различными рельефами, узорами и орнаментами старинной чугунной лестницы.

Экскурсии музея адаптированы под разные группы с учетом характера заболевания. По вопросам экскурсионного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по вопросу организации групповых экскурсий, можно обращаться в образовательный отдел МУК «Тульский историко-архитектурный музей» по тел. 31-26-61.

До 2020 года по программе «Доступная среда» будут адаптированы 30 объектов образования, культуры, спорта и молодежной политики.

В процессе подготовки муниципальной программы «Доступная среда» мероприятия данной программы обсуждались и согласовывались с руководителями общественных объединений инвалидов в рамках работы Координационного совета по делам инвалидов при администрации города Тулы.

Консультационную поддержку в вопросах адаптации объектов оказывают специалисты по доступной среде Ресурсно-методического центра, действующего при Тульском региональном отделении Всероссийского общества инвалидов.

Председатель Тульской областной организации ВОС Михаил Евсеев:

Михаил Евсеев – В городе функционируют 35 светофорных объектов с звуковыми сигналами, для сравнения: еще два года назад таких объектов было всего три. Также появились более 20 остановочных павильонов, оборудованных тактильно-информационными стендами. В рамках взаимодействия администрации города Тулы с общественными объединениями инвалидов проводится большой комплекс мероприятий спортивной и социокультурной направленности, а также круглые столы, семинары, на которых обсуждаются вопросы, требующие дополнительной проработки, в том числе при участии специалистов социальной защиты, медиков, педагогов, работников культуры, транспортников. Очень важно отметить, что власть слышит общественные организации, представляющие интересы инвалидов. К нам постоянно поступают предложения от музеев и выставочных залов. В воскресенье у нас запланирована экскурсия в Выставочный зал. Два года подряд мы выигрывали муниципальные гранты. На эти деньги мы оборудовали зал в ДК ВОС, где проходят музыкальные фестивали и выставки прикладного искусства членов ВОС. Наша вокалистка Жанна Козюкина участвовала в большом фестивале «Крымская осень» в Евпатории. А ансамбль нашей общественной организации «Русская песня» постоянно посещает с концертами реабилитационные центры в городе и области.

Председатель городского отделения Тульской областной организации ВОС Александр Баранов

Александр Баранов – Большое внимание уделяется спорту. В сентябре 2017 года на базе спортивной школы «Металлург» прошли спортивные эстафеты. В них приняли участие более 40 лиц с инвалидностью, в том числе слабовидящие и тотально слепые. Я сам мастер спорта по мини-футболу среди слепых. В нашей организации много паралимпийцев: Федин, Корнилов, Удальцов, серебряный призер паралимпийских соревнований Колесников. Еженедельно по вторникам и четвергам члены нашей общественной организации плавают в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса Ленинского района и там же мы занимаемся в тренажерном зале.

Главный инструктор-специалист сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы Марина Домке:

Марина Домке – Администрация города Тулы благодарит общественные объединения инвалидов за совместную деятельность в реализации программы, активную жизненную позицию и участие в проводимых мероприятиях по адаптации объектов социальной инфраструктуры города.

По программе «Доступная среда» в Туле запланирован ряд мероприятий. В декабре многофункциональный молодежный центр «Родина» проведет танцевально-игровую программу для людей с ОВЗ. В Городском концертном зале ежегодно проходит фестиваль творчества инвалидов. В образовательных организациях проходят мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. А в учреждениях культуры проводятся мастер-классы для детей-инвалидов.