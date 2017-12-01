Мобильный интернет теперь важнее «голоса»

Фото Алексея Пирязева

Минсвязи России провело оценку проникновения радиотелефонной сотовой связи по стране. В результате Тульская область заняла 13-е место по стране, а в ЦФО наш регион по этому показателю находится на 4 месте, уступая Москве, Орловской и Смоленской областям.

В этом году проникновение мобильного интернета составило 70%, а проникновение desktop-интернета – 64%. С каждым днем растет и аудитория рунета: на сегодняшний день она составляет 71% населения страны или 87 млн человек. А к 2020 году, отмечают эксперты, доступ в интернет будет уже у 85% россиян.

Министр Тульской области по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков:

Ярослав Раков - Всего несколько лет назад скоростной мобильный интернет был привилегией жителей только больших городов. Сейчас сети 3G и 4G активно появляются и в небольших населенных пунктах. Мы очень рады, что в Тульской области есть операторы, которые начинают смотреть не только в адрес административных центров, но и идут в отдаленные населенные пункты.

В авангарде движения по развитию мобильной связи и доступа в интернет в Тульской области находится компания Tele2. В период с 2012 г по 2017 г в развитие инфраструктуры мобильной связи в регионе оператор вложил около 1 млрд рублей и еще 850 млн рублей — на обслуживание сетей.

Особое внимание уделяется развитию скоростного интернета. В 2017 году компания запустила сеть четвертого поколения в Кимовске, Ефремове, Одоеве и Плавске, а также в 27 селах и поселках области. Более 100 000 жителей Тулы и области получили возможность пользоваться связью 4-го поколения. Качество связи четвертого поколения было улучшено в Туле и городах области, среди которых Алексин, Богородицк, Ясногорск, Новомосковск, Узловая, Липки, Венев, Донской, Белев, Киреевск, Заокский.

Уже сейчас сеть Tele2 готова к серьезным испытаниям и нагрузкам. Абонент оператора в месяц с легкостью может посмотреть 900 фильмов HD-качестве или на 450 тысяч фотографий в соцсетях.

Самый активный клиент оператора в Тульской области скачал в октябре 636 Гб трафика.

Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов:

Денис Маликов - На сегодняшний день 86% жителей Тульской области проживают в зоне покрытия связью 4G, связью 3G «покрыты» уже 93% жителей региона. Трафик, который прокачивается в сетях при передаче данных, продолжает расти. В течение года — за период с октября 2016 года по октябрь 2017 года — трафик наших сетей увеличился на 183%. Мы учитываем эти тенденции и предлагаем новые тарифы и услуги для своих абонентов. В этом году мы запустили комплексный перенос остатков, обмен минут на гигабайты, бесплатное общение в соцсетях и многое другое. В ближайшее время мы будем делать нашу сеть более быстрой и емкой обеспечивать связью места сезонной миграции - это дачи и места отдыха в регионе.

В июле 2017 года совместно с компанией Nokia Tele2 впервые протестировала технологию 5G на территории России.

Возможности новой сети будут востребованы в дистанционной медицине, беспилотном управлении транспортом, виртуальном и интеллектуальном обеспечении безопасности пространства, создании виртуальной реальности.

Тульская область стала первым среди регионов Tele2, где появилась сеть 4G. Не исключено, что и возможности 5G оператор в первую очередь предоставит именно тулякам.