Более 40 жителей Тульской области отметили вековой юбилей

Среди них 36 женщин и 6 мужчин. Большинство долгожителей проживает в Туле.

По данным Отделения ПФР по Тульской области, в регионе проживает более 530 тысяч пенсионеров, из них 42 человека – люди весьма преклонного возраста, перешагнувшие 100-летний рубеж.

15 из них отметили вековой юбилей в этом году. Самой старшей жительнице региона в сентябре исполнилось 106 лет. Она проживает в деревне Харино, которая относится к Большой Туле.

Среди долгожителей – 36 представительниц прекрасного пола и только 6 мужчин. Большинство из них – 16 человек, живут в Туле, остальные – в Новомосковском, Узловском, Алексинском, Ефремовском районах области.

Отделение ПФР по Тульской области желает этим удивительным людям крепкого здоровья, долгих лет, неизменной заботы и душевной поддержки родных и близких. Редакция MySLO присоединяется к поздравлениям!