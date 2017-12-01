Пьяная тулячка ударила мужа ножом за то, что он не разрешал слушать музыку

Инцидент случился в день рождения женщины.

Зареченский суд вынес обвинительный приговор 41-летней тулячке. Суд признал ее виновной в п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд установил, что 18 июля 2017 года женщина вместе с мужем находилась в их квартире, где по случаю своего дня рождения распивала спиртные напитки.

Между супругами произошел конфликт: именинница хотела танцевать и слушать музыку, а супругу это не нравилось.

Мужчина хотел поиграть в игры на ноутбуке, а музыка ему мешала.

Тогда женщина взяла нож и ударила супруга в область грудной клетки. Потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале судебного заседания.

Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.