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Где в Туле 1 декабря не будет воды
Фото bytrf.ru

Где в Туле 1 декабря не будет воды

Это связано с плановыми ремонтными работами.

1 декабря специалисты ОА «Тулагорводоканал» будут проводить плановые ремонтные работы на трубопроводе по адресу: ул. Фестивальная — 4-й Фестивальный проезд.

С 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • п. Октябрьский проезд №16, 17, 18, 11, 27, 10, 25, 31,
  • ул. Кобзева,
  • ул. Шишкова,
  • ул. Фестивальная,
  • частный сектор на проезде капитана Громова.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:26 0
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