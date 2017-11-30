Где в Туле 1 декабря не будет воды

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Это связано с плановыми ремонтными работами.

1 декабря специалисты ОА «Тулагорводоканал» будут проводить плановые ремонтные работы на трубопроводе по адресу: ул. Фестивальная — 4-й Фестивальный проезд.

С 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: