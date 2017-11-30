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Где в Туле 1 декабря не будет воды
Это связано с плановыми ремонтными работами.
1 декабря специалисты ОА «Тулагорводоканал» будут проводить плановые ремонтные работы на трубопроводе по адресу: ул. Фестивальная — 4-й Фестивальный проезд.
С 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- п. Октябрьский проезд №16, 17, 18, 11, 27, 10, 25, 31,
- ул. Кобзева,
- ул. Шишкова,
- ул. Фестивальная,
- частный сектор на проезде капитана Громова.
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