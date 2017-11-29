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В Туле продолжается травля бездомных собак
Фото очевидца.

В Туле продолжается травля бездомных собак

ООО «Континент +» заявляет, что не имеет к этому никакого отношения, но у жителей есть сомнения.

Несмотря на официальные заявления о том, что в работе спецорганизаций, занимающихся отловом бездомных животных, ничего не изменилось после введения запрета на возвращение стерилизованных бродячих собак и кошек в привычную для них среду обитания, в тульских соцсетях продолжают появляться сообщения об убийстве животных. 
 
Сообщения подкреплены фото и видео жестоких мучений отравленных собак. Ранее Myslo уже писал о подобных случаях в Туле.
 
На днях еще об одном инциденте рассказал на канале Ютуб Центр правовой зоозащиты. Это произошло 26 ноября в Пролетарском районе на улице Фучика, 22. 
 
«В 9.30 были отравлены две собаки, которых мы кормили. Они ужасно мучились около часа, на глазах у людей, детей. Мы пытались их спасти, делали инъекции B6, но у нас не получилось. И даже ветеринары не смогли помочь. По словам людей, перед этим подъезжала белая машина с надписью ООО «Континент +», из нее вышли люди и стали раскидывать сосиски и потом уехали», – рассказал Дмитрий, автор видео.
 
Внимание: видео 18+. Слабонервным смотреть это не стоит.
 

 
Это уже не первый случай, когда жители сообщают о том, что после появления машины ООО «Континент +» (работающий в Туле по госконтракту) во дворах в муках умирают бездомные животные. В самой организации эту информацию не подтверждают, заявляя, что они правила работы не меняли после нововведений. Также не подтверждают и тот факт, что их машина в выходной день может выезжать с территории предприятия: 
 
«У нас пятидневная рабочая неделя, а машины оснащены ГЛОНАСС, поэтому ее выезд в выходные с территории предприятия в нерабочее время невозможен», – ранее сообщала Myslo администратор ООО «Континент +».
 
Тем не менее, это уже второе сообщение от жителей о том, что они видели транспорт подрядчика администрации Тулы вне рабочее время. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:49 −3
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