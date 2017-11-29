Ретровечер на катке, посвященный 76-й годовщине обороны Тулы, перенесли

Мероприятие состоится на час раньше, чем сообщалось ранее – 9 декабря, в 17.00.

В следующую субботу, 9 декабря, на катке главной площади Тулы состоится вечер в стиле ретро. Ранее сообщалось, что он начнётся в 18.00, но теперь время проведения мероприятия изменилось – открытие вечера произойдёт в 17 часов.

Жители города смогут вспомнить душевную атмосферу, которая царила на катках в довоенное и послевоенное время. На площади будет играть музыка в стиле ретро, в программе вечера – огненное шоу, конкурсы и состязания, мастер-класс от ледовой студии.

Возле катка будет работать кафе, где каждый желающий сможет согреться горячим чаем из настоящего жарового самовара.

Туляки смогут поделиться впечатлениями о ретровечере в соцсетях, сопроводив фотографии хэштегами: #Туланепокоренная, #Всенакаток и #Ретровечер.