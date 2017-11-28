В 2018 году наружное освещение появится на 89 тульских объектах

Программа реализуется в Туле с 2016 года. За это время выполнены работы по устройству наружного освещения на 172 объектах. Общая стоимость работ превысила 97 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Большая Тула – светлый город» в 2018 году определено 89 объектов по устройству средств наружного освещения. На проведение работ планируется выделить свыше 40 млн рублей. В результате «свет» должны получить порядка 112 тысяч туляков.

Работы по устройству освещения пройдут во всех территориальных округах города Тулы. В Заречье обустроят 50 объектов, в Центральном территориальном округе – 14 объектов. В Советском округе в программу вошли четыре объекта, в Пролетарском и Привокзальном – 9 и 12 соответственно.