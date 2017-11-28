новости
новости
Регистрация
В 2018 году наружное освещение появится на 89 тульских объектах

В 2018 году наружное освещение появится на 89 тульских объектах

Реализацию муниципальной программы «Большая Тула – светлый город» обсудили на заседании экспертного совета Штаба по стратегическому развитию.

Программа реализуется в Туле с 2016 года. За это время выполнены работы по устройству наружного освещения на 172 объектах. Общая стоимость работ превысила 97 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Большая Тула – светлый город» в 2018 году определено 89 объектов по устройству средств наружного освещения. На проведение работ планируется выделить свыше 40 млн рублей. В результате «свет» должны получить порядка 112 тысяч туляков.

Работы по устройству освещения пройдут во всех территориальных округах города Тулы. В Заречье обустроят 50 объектов, в Центральном территориальном округе – 14 объектов. В Советском округе в программу вошли четыре объекта, в Пролетарском и Привокзальном – 9 и 12 соответственно.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
уличное освещениеблагоустройствомуниципальная программаШтаб по стратегическому развитию
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Коломне
Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Коломне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.