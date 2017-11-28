новости
новости
Регистрация
Прокуратура обязала плехановских коммунальщиков повысить температуру горячей воды

Прокуратура обязала плехановских коммунальщиков повысить температуру горячей воды

Ресурсоснабжающая организация ненадлежащим образом выполняла свои обязательства перед жителями.

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по обращению жителей дома 5-А по ул. Заводской посёлка Плеханово – они пожаловались, что горячая вода, текущая из кранов в их квартирах, на самом деле едва тёплая.

В ходе проверки было установлено, что услуги по горячему водоснабжению дома оказывает ООО «Теплоресурс». В соответствии с действующими нормативами, температура горячей воды должна находиться в пределах от 60 до 75 градусов. Допускается отклонение не более чем на три градуса днём и на пять – ночью.

Оказалось, что в квартирах жителей дома температура горячей воды составляла 31 градус, то есть была в два раза ниже норматива. В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района на имя генерального директора ООО «Теплоресурс» внесено представление.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +4
Другие статьи по темам
Событие
прокурорская проверкагорячая водагорячее водоснабжениекоммунальные услуги
Место
ТулаПлеханово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 29 ноября
Где в Туле отключат свет 29 ноября
Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Коломне
Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Коломне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.