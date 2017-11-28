Прокуратура обязала плехановских коммунальщиков повысить температуру горячей воды

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по обращению жителей дома 5-А по ул. Заводской посёлка Плеханово – они пожаловались, что горячая вода, текущая из кранов в их квартирах, на самом деле едва тёплая.

В ходе проверки было установлено, что услуги по горячему водоснабжению дома оказывает ООО «Теплоресурс». В соответствии с действующими нормативами, температура горячей воды должна находиться в пределах от 60 до 75 градусов. Допускается отклонение не более чем на три градуса днём и на пять – ночью.

Оказалось, что в квартирах жителей дома температура горячей воды составляла 31 градус, то есть была в два раза ниже норматива. В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района на имя генерального директора ООО «Теплоресурс» внесено представление.