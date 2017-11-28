Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2021 года

Такое заявление глава государства сделал на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Действие программы материнского капитала должно завершиться в конце следующего года. Президент Владимир Путин, выступая на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, предложил продлить её до 31 декабря 2021 года.

Глава государства также предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала, например, ввести ежемесячные выплаты для семей, которые особо нуждаются.

Программа материнского капитала начала действовать в 2007 году, сумма сертификата составляла 250 тысяч рублей. За десять лет она выросла почти вдвое – до 453 тысяч. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, получения образования, пенсионные накопления матери или на интеграцию в общество детей-инвалидов.