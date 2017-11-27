В Туле увеличат штраф за несанкционированный сброс мусора

Фото из архива Myslo.

В ходе оперативного совещания был рассмотрен вопрос о работе по заключению договоров на вывоз мусора из зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

С докладом выступил первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.

В соответствии с Правилами благоустройства в частном секторе применяется контейнерная система сбора мусора, в особых случаях может применяться планово-регулярная система сбора и вывоза отходов производства и потребления (ОПП) — индивидуальные баки возле частных домов. Обследование территорий на предмет необходимости введения планово-регулярной системы сбора и вывоза ОПП осуществляется комиссией в составе представителей главного управления администрации города Тулы по соответствующему территориальному округу, управления по благоустройству администрации города Тулы, представителей мусоровывозящей компании.

При планово-регулярной системе сбор и вывоз ОПП осуществляется мусоровывозящими компаниями на основании договоров, заключенных с ними собственниками (владельцами, пользователями) индивидуальных жилых домов. В настоящее время в Туле насчитывается 35 617 индивидуальных домовладений, при этом заключено договоров на вывоз мусора — 30 043.

В настоящий момент ответственность за отсутствие договора на вывоз мусора предусмотрена статьей 8.11-1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях» и составляет для физических лиц от 2500 до 5000 руб., статьей 8.14 этого же закона предусмотрена ответственность за сброс мусора в неустановленном месте, которая также составляет для физических лиц от 2500 до 5000 руб. Владислав Галкин отметил, что администрация города предложила повысить штрафы по этим статьям, новый штраф должен составить от 4000 до 5000 руб.

Тульская городская Дума поддержала данную инициативу: на заседании 22 ноября было принято решение направить законодательную инициативу в Тульскую областную Думу. Предлагается внести изменения в статью 8.11-1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области».

Владислав Галкин отметил, что в случае отсутствия договора на вывоз мусора администрации города приходится вывозить мусор из частного сектора как несанкционированные свалки — за счет городской казны. Так, в 2016 году на эти цели было потрачено 58,9 млн рублей (вывезено 139 004 куб. м мусора), в 2017-м — 72,8 млн (156 917 куб. м). Для сравнения: асфальтирование придомовой территории МКД стоит от 1 до 2,5 млн руб., организация уличного освещения обходится в 1,5-3 млн руб.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов подчеркнул, что жители поддерживают администрацию, своевременно заключая договоры на вывоз мусора.