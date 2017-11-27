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Тульская область названа в числе самых безопасных регионов Центрального округа

Тульская область названа в числе самых безопасных регионов Центрального округа

Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России.

Самыми безопасными регионами ЦФО стали Тульская и Белгородская области. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в видеоподкасте, опубликованном в официальном канале ведомства в Telegram.

По словам представителя Генпрокуратуры, с начала года Москва стала лидером по снижению общего числа преступлений — на 21%. Так, более чем на треть сократилось количество краж, грабежей и разбоев. Кроме того, на 15% снизилось число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства.

В 2017 году самыми криминальными регионами стали Республика Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область.

При этом больше всего преступлений регистрируется в Москве — свыше 117 тысяч за десять месяцев с начала года.

Однако, как отметил Куренной, оценивать уровень преступности надо через соотношение числа преступлений к населению региона. По этому показателю Москва занимает 12-е место из 18 регионов Центрального федерального округа — 949 преступлений на сто тысяч населения. Если же учитывать все субъекты, столица стала 66-й.

Источник: РИА Новости.

 

сегодня, в 16:15 0
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