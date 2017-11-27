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В Туле пройдет торжественное собрание, посвященное Дню инвалида

В Туле пройдет торжественное собрание, посвященное Дню инвалида

Мероприятие состоится в Городском концертном зале 29 ноября в 11.00.

Собрание проводится при поддержке и участии сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, управления экономического развития администрации города Тулы, министерства здравоохранения Тульской области, МЦ «Спектр», волонтерского центра МЦ «Родина», общественной организации «МОГУ», депутатов Тульской городской Думы, представителей негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг, товаров медицинского назначения и товаров для рукоделия и декоративно-прикладного творчества.

В собрании примут участие представители городских общественных организаций инвалидов.

В рамках мероприятия состоится награждение активистов, а также пройдет концерт с участием творческих коллективов города Тулы.

В холле будут работать восемь консультационных площадок. Так, будут проводиться медицинская экспресс-диагностика, индивидуальные консультации врачей, замер слуха, консультирование и информирование по вопросам мер социальной поддержки инвалидов, выдачи карты «Забота». Также для желающих будут проведены мастер-классы по рукоделию.

Гости ознакомятся с фотовыставкой, видеороликами о жизни семей с инвалидами.

В течение всего дня волонтеры будут сопровождать гостей мероприятия.

Площадки начнут работу с 10.00. В 10.50 площадки будут закрыты на период проведения торжественной части и концерта, затем работа консультационных площадок продолжится до 14.00.

сегодня, в 12:09 +1
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