В Туле объявлен кастинг для участия в IX Всероссийском фестивале культуры и таланта «Мисс Совершенство 2017»

Фестиваль состоится 17 декабря в 17.00 на сцене Тульской областной филармонии.

Праздник для талантливых детей организован модельно-артистическим агентством Linda при поддержке Министерства культуры Правительства Тульской области.

Фестиваль «Мисс Совершенство» проводится в нашем регионе в девятый раз. В фестивале принимают участие дети и подростки от 4-х до 16 лет. На сегодняшний день уже приняты заявки от талантливых детей из республики Коми, Удмуртии, Вологды, Орла, Москвы, Тулы.

На фестивале юных конкурсанток ожидает четыре выхода: приветствие, визитка, творческий номер и выход в вечерних платьях.

Особое внимание заслуживают творческие номера участниц. Девочкам предложено на выбор представить свои таланты в различных направлениях: вокал, хореография, цирковые и гимнастические номера, театральное мастерство, инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, разговорный жанр.

По итогам четырех конкурсных выходов места распределятся в трех возрастных категориях по номинациям: «Маленькая мисс Совершенство 2017», «Мини мисс Совершенство 2017», «Юная мисс Совершенство 2017».

После оглашения всех титулов жюри предстоит в открытом голосовании выбрать Гран-При конкурса «Мисс Совершенство -2017».

Заявки принимаются до 10 декабря, заполнить анкету участника можно на сайте агентства. Тел. для справок 704−764.