С территории тульского поселка вывезено 370 тонн ртутьсодержащих отходов

Архивное фото - предприятие "Синтвита".

Об этом рассказал руководитель Министерства Тульской области по природным ресурсам и экологии Юрий Панфилов.

Завершилась демеркуризация ртутьсодержащих отходов в Киреевском районе, — сообщил на брифинге в правительстве Тульской области Юрий Панфилов.

Исполнителем контракта являлся ОАО «Полигон». С территории Киреевского поселка Шварцевский было вывезено около 370 тонн ртутьсодержащих отходов. Они направлены на демеркуризацию.

Как и планировалось, в 2017 году в Киреевском районе будут наконец-то утилизированы ртутьсодержащие отходы (1-й класс опасности) — наследство 20-летней давности ныне не действующего предприятия ОАО АК «Синтвита». До 1996 года оно занималось производством витамина В2, но после было закрыто.

На территории ООО АК «Синтвита» в поселке Шварцевский хранилось более 330 тонн отходов.

В свое время их должна была ликвидировать районная администрация, прокуратура еще в 2013 году через суд обязала ее это сделать. Но то ли сумма почти в 39 млн рублей неподъемная для районного бюджета, то ли еще какие причины нашлись, но решение суда так и не было исполнено.

В прошлом году был разработан проект, он направлен в Минприроды России, получил одобрение и включен в федеральную программу «Чистая страна». Это сложная технически и финансово затратная работа — чуть более 38 млн рублей. В 2017 году власти планировали решить этот вопрос.

А в июне 2017 года индийская компания HeteroLabsLTD решила приобрести завод «Синтвита», чтобы производить там противовирусные препараты, в том числе против ВИЧ и рака (40% мирового рынка).

Доктор Бэнди Парфасараджим Редди, основатель компании HeteroLabsLTD:

– Мы планируем инвестировать средства в такое производство. Наши задачи – запустить завод по производству субстанции-основы для готовых препаратов против онкозаболеваний и ВИЧ (готовые лекарственные формы будут делать на производстве в Рязани – прим. авт). Мы посетили промышленную площадку завода «Синтвита» и приняли решение приобрести ее для реализации своего инвестпроекта.