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В Туле появился Райский Уголок

В Туле появился Райский Уголок

Улица с таким названием появилась в Туле в селе Частое.

Сегодня депутаты Тульской городской Думы утвердили название новых улиц в нескольких населенных пунктах. 
 
Так, в селе Частое одной из улиц присвоено название Райский Уголок. Кроме этого в населенном пункте появится улица Заречная, Сигитовская, Частинская, Дубовая, Крутая, Сельская, Южная, проезды 1, 2 и 3-й Южный, Шатская, Привольная, Осенняя, Сеженская и переулок Сеженский.
 
 
Также названия получили улицы микрорайона Скворцово в деревне Ширино: Центральная, Большая Круговая, Малая Круговая, Старосельская,  Соловьиная, Солнечная, Цветочная, Журавлиная, Васильковая, Луговая, Радужная и Земляничная.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:08 +2
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