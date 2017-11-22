В Туле появился Райский Уголок

Улица с таким названием появилась в Туле в селе Частое.

Сегодня депутаты Тульской городской Думы утвердили название новых улиц в нескольких населенных пунктах.

Так, в селе Частое одной из улиц присвоено название Райский Уголок. Кроме этого в населенном пункте появится улица Заречная, Сигитовская, Частинская, Дубовая, Крутая, Сельская, Южная, проезды 1, 2 и 3-й Южный, Шатская, Привольная, Осенняя, Сеженская и переулок Сеженский.

Также названия получили улицы микрорайона Скворцово в деревне Ширино: Центральная, Большая Круговая, Малая Круговая, Старосельская, Соловьиная, Солнечная, Цветочная, Журавлиная, Васильковая, Луговая, Радужная и Земляничная.