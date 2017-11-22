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В 2018 году тульские велосипедисты будут выступать на континентальном уровне
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2018 году тульские велосипедисты будут выступать на континентальном уровне

Это позволит спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях под собственным флагом.

21 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с президентом холдинга «Марафон Групп» Александром Винокуровым.

Президент «Марафон Групп» рассказал главе региона об итогах выступлений тульской велосипедной команды MARATHON-TULA Cycling team за полгода и планах на будущее.



За это время туляки сумели завоевать несколько десятков наград разного достоинства, а также две награды элитных первенств: Мария Аверина –золотую медаль на Кубке мира, а Максим Пискунов – серебро на чемпионате Европы. 

Александр Винокуров отметил, что в сентябре в команду пришел целый ряд новых специалистов: тренеров, механиков, врачей и массажистов. Команда провела все необходимые тренировочные сборы. Велосипедисты полностью оснащены необходимым инвентарем, экипировкой и медикаментами.

За полгода удалось привлечь дополнительных технических спонсоров из Канады и Италии, которые обеспечили команду современными трековыми и шоссейными велосипедами.

Губернатор поблагодарил Александра Винокурова за поддержку тульского велоспорта.


 

– Такие серьезные награды на таких крупных турнирах – это отличный результат. Конечно, это большая заслуга не только спортсменов, но и того персонала, который пришел. И конечно, вас как спонсора, который помогает все это осуществить. Будем надеяться, что это только начало, – сказал Алексей Дюмин.

Тульская команда с 2018 года будет выступать на более высоком уровне – континентальном.

Это позволит велосипедистам участвовать в крупных международных соревнованиях под собственным флагом.

Заявка в международную велосипедную ассоциацию на регистрацию команды как континентальной будет подана до конца 2017 года. Главная цель – попасть на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:24 0
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