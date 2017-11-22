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Стоимость аренды домов по ул. Металлистов в Туле выросла с 1 рубля до 700 тысяч
Фото из архива Myslo.

Стоимость аренды домов по ул. Металлистов в Туле выросла с 1 рубля до 700 тысяч

Депутаты Тульской городской думы утвердили передачу в аренду на 49 лет три здания по ул. Металлистов. Аукцион еще по трем зданиям уже разыгран.

Здания №5−7 и 17 по улице Металлистов являются объектами культурного наследия, но находятся в неудовлетворительном состоянии. По условиям договора арендатор обязан их восстановить.

Работы будут вестись в рамках реализации проекта «Тульская набережная».

- Мы много лет мечтали о набережной, и теперь этот прекрасный проект реализуется, — отметил председатель гордумы Юрий Цкипури.

Дома выставили на аукцион, победитель должен получить право на 49-летнюю аренду. После реставрации эти дома могут стать магазинами, кафе, ресторанами, гостиницами. Также их смогут использовать в культурно-развлекательных целях.

Кстати, аукцион на право арендовать три здания по улице Металлистов, 20 (под разными литерами) уже разыгран. Напомним, начальная цена аренды составляла 1 рубль. В результате торгов цена аренды выросла до 300 и 700 тысяч рублей. То есть в целом за строения под номером 20 городская казна будет получать 1 миллион рублей в год на протяжении 49 лет.

Сюжет: Металлистов стала пешеходной
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