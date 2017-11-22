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Главы округов Тулы проведут личный прием граждан
Фото фео24.рф

Главы округов Тулы проведут личный прием граждан

Обратиться к чиновникам можно с 27 ноября по 3 декабря.

Жители Тулы смогут задать вопросы и озвучить проблемы сотрудникам городской администрации и начальникам главных управлений территориальных округов. Личный прием граждан пройдет с 27 ноября по 3 декабря 2017 года.

№ п. п

ФИО лица, ведущего прием

Место проведения приема

Дата проведения приема

Время проведения приема

1

Шестаков Сергей Викторович — начальник главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу

Тула, ул. Марата, 162-а

Главное управление по Пролетарскому территориальному округу

01.12.2017

14.00−17.00

2

Картышов Александр Юрьевич -начальник главного управления администрации города по Советскому территориальному округу

Передвижная приемная «Открытый муниципалитет»

Тула, сквер у памятника Л.Н. Толстому

29.11.2017

10.00−12.00

3

Щербаков Максим Александрович -начальник главного управления администрации города по Зареченскому территориальному округу

Тула, ул. Литейная, 10

Главное управление по Зареченскому территориальному округу

27.11.2017

14.00−18.00

4

Пятисоцков Евгений Иванович — начальник главного управления администрации города по Привокзальному территориальному округу

 Тула, ул. Болдина, 50

Главное управление по Привокзальному территориальному округу

01.12.2017

14.00−17.00

5

Елкин Александр Георгиевич — начальник главного управления администрации города по Центральному территориальному округу

Тула, ул. Тургеневская, 67 Главное управление по Центральному территориальному округу

01.12.2017

10.00−12.00
 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:17 0
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Место
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