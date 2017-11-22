Главы округов Тулы проведут личный прием граждан
Обратиться к чиновникам можно с 27 ноября по 3 декабря.
Жители Тулы смогут задать вопросы и озвучить проблемы сотрудникам городской администрации и начальникам главных управлений территориальных округов. Личный прием граждан пройдет с 27 ноября по 3 декабря 2017 года.
|
№ п. п
|
ФИО лица, ведущего прием
|
Место проведения приема
|
Дата проведения приема
|
Время проведения приема
|
1
|
Шестаков Сергей Викторович — начальник главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу
|
Тула, ул. Марата, 162-а
Главное управление по Пролетарскому территориальному округу
|
01.12.2017
|
14.00−17.00
|
2
|
Картышов Александр Юрьевич -начальник главного управления администрации города по Советскому территориальному округу
|
Передвижная приемная «Открытый муниципалитет»
Тула, сквер у памятника Л.Н. Толстому
|
29.11.2017
|
10.00−12.00
|
3
|
Щербаков Максим Александрович -начальник главного управления администрации города по Зареченскому территориальному округу
|
Тула, ул. Литейная, 10
Главное управление по Зареченскому территориальному округу
|
27.11.2017
|
14.00−18.00
|
4
|
Пятисоцков Евгений Иванович — начальник главного управления администрации города по Привокзальному территориальному округу
|
Тула, ул. Болдина, 50
Главное управление по Привокзальному территориальному округу
|
01.12.2017
|
14.00−17.00
|
5
|
Елкин Александр Георгиевич — начальник главного управления администрации города по Центральному территориальному округу
|
Тула, ул. Тургеневская, 67 Главное управление по Центральному территориальному округу
|
01.12.2017
|
10.00−12.00