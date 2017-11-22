Главы округов Тулы проведут личный прием граждан

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Обратиться к чиновникам можно с 27 ноября по 3 декабря.

Жители Тулы смогут задать вопросы и озвучить проблемы сотрудникам городской администрации и начальникам главных управлений территориальных округов. Личный прием граждан пройдет с 27 ноября по 3 декабря 2017 года.