В Тульскую область идут морозы

Фото Алексея Пирязева

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ожидается -5 градусов.

В Тульской области ожидаются морозы. Завтра, 23 ноября, днем столбик термометра опустится до отметки -3 градуса, в ночь на пятницу жителей региона ждет похолодание до -8 градусов. Осадков синоптики не обещают.

Такая погода сохранится до конца недели.

По данным Meteoinfo.ru

По прогнозу Гисметео, уже со следующего понедельника на смену похолоданию придет оттепель — среднесуточная температура воздуха составит -1 градус. А к середине недели в регионе ожидаются снегопады.

По данным Gismeteo.ru