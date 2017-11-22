Фото Алексея Пирязева
В Тульскую область идут морозы
По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ожидается -5 градусов.
В Тульской области ожидаются морозы. Завтра, 23 ноября, днем столбик термометра опустится до отметки -3 градуса, в ночь на пятницу жителей региона ждет похолодание до -8 градусов. Осадков синоптики не обещают.
Такая погода сохранится до конца недели.
По данным Meteoinfo.ru
По прогнозу Гисметео, уже со следующего понедельника на смену похолоданию придет оттепель — среднесуточная температура воздуха составит -1 градус. А к середине недели в регионе ожидаются снегопады.
По данным Gismeteo.ru
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