Названа причина отключения электричества в Центральном районе Тулы
Без света остались 4300 туляков.
Сегодня, 22 ноября, жители Центрального округа Тулы остались без электричества. Об этом в 7.30 сообщили в службу спасения. В зону отключения попали около 230 домов — это 4300 жителей.
Произошло автоматическое отключение подстанции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, по состоянию на 9.10 электроснабжение полностью восстановлено.
На месте работали оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона и оперативно-выездная бригада филиала «Тулагорэлектросети».
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