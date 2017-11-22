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Названа причина отключения электричества в Центральном районе Тулы

Названа причина отключения электричества в Центральном районе Тулы

Без света остались 4300 туляков.

Сегодня, 22 ноября, жители Центрального округа Тулы остались без электричества. Об этом в 7.30 сообщили в службу спасения. В зону отключения попали около 230 домов — это 4300 жителей.

Произошло автоматическое отключение подстанции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, по состоянию на 9.10 электроснабжение полностью восстановлено.

На месте работали оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона и оперативно-выездная бригада филиала «Тулагорэлектросети».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 0
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