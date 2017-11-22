В Киреевске прошло первенство области по смешанным единоборствам

В соревнованиях участвовали юноши 12-17 лет.

В Киреевске прошло первенство Тульской области по смешанным единоборствам «ОСЕ» среди юношей 12−17 лет. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Киреевска, Липок, Узловой, Щёкино, Алексина, Советска.

По итогам соревнований была сформирована сборная команда, которая представит нашу область на Международном открытом турнире по смешанным единоборствам памяти Героя России командира спецназа ВДВ Дмитрия Жидкова.

Результаты первенства Тульской области по смешанным единоборствам «ОСЕ»:

12−13 лет: Романов Константин, Гусев Павел, Мктрчян Авраам, Желтов Степан, Парамонов Артём, Голубев Степан, Мктрчян Даниэль, Молодцов Максим, Борзенков Станислав, Агафонов Александр, Коновалов Иван, Данилков Антон, Сенчев Антон, Назаров Артём, Самохин Александр, Мызников Арсений, Козелецкий Михаил, Габриелян Александр, Миллер Максим, Гатаулин Кирилл, Куприн Даниил.

14−15 лет: Авдеев Максим, Поляков Сергей, Капков Константин, Поляков Сергей, Переверзев Илья, Имомкулов Максим, Меджидов Кирилл, Кондюров Егор, Васильев Андрей, Летов Денис, Тихонов Илья, Тоиржанов Бунёрбек, 1. Шмелёв Сергей, Аветисян Айк, Кебабчян Армен, Полмосковников Григорий, Максимов Глеб.

16−17 лет: Мктрчян Самуил, Стародворцев Илья, Сошников Сергей, Карапетян Артур, Плясов Иван, Лобастов Федор, Мищенко Денис, Сницер Александр, Серегин Дмитрий, Николаенко Сергей.



Спортсменов подготовили тренеры: Ефремов Юрий, Рюмшин Андрей, Ноздрин Алексей, Ефремов Павел, Турбин Павел, Бартули Алексей, Бушин Александр, Герасименко Илья.

На церемонии открытия присутствовали представитель члена Совета Федерации Игоря Панченко, руководитель областной федерации смешанных единоборств «ОСЕ» Алексей Никитин, директор ДЮСШ Киреевска Геннадий Пищулин, технический директор тульского завода трубо-прокатной арматуры Александр Абиюк, исполнительный директор Федерации и главный судья соревнований Герасименко Илья, руководитель Киреевского отделения «ОСЕ» Юрий Ефремов.