новости
новости
Регистрация
В Киреевске прошло первенство области по смешанным единоборствам

В Киреевске прошло первенство области по смешанным единоборствам

В соревнованиях участвовали юноши 12-17 лет.

В Киреевске прошло первенство Тульской области по смешанным единоборствам «ОСЕ» среди юношей 12−17 лет. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Киреевска, Липок, Узловой, Щёкино, Алексина, Советска.

По итогам соревнований была сформирована сборная команда, которая представит нашу область на Международном открытом турнире по смешанным единоборствам памяти Героя России командира спецназа ВДВ Дмитрия Жидкова.

Результаты первенства Тульской области по смешанным единоборствам «ОСЕ»:

12−13 лет: Романов Константин, Гусев Павел, Мктрчян Авраам, Желтов Степан, Парамонов Артём, Голубев Степан, Мктрчян Даниэль, Молодцов Максим, Борзенков Станислав, Агафонов Александр, Коновалов Иван, Данилков Антон, Сенчев Антон, Назаров Артём, Самохин Александр, Мызников Арсений, Козелецкий Михаил, Габриелян Александр, Миллер Максим, Гатаулин Кирилл, Куприн Даниил.

14−15 лет: Авдеев Максим, Поляков Сергей, Капков Константин, Поляков Сергей, Переверзев Илья, Имомкулов Максим, Меджидов Кирилл, Кондюров Егор, Васильев Андрей, Летов Денис, Тихонов Илья, Тоиржанов Бунёрбек, 1. Шмелёв Сергей, Аветисян Айк, Кебабчян Армен, Полмосковников Григорий, Максимов Глеб.

16−17 лет: Мктрчян Самуил, Стародворцев Илья, Сошников Сергей, Карапетян Артур, Плясов Иван, Лобастов Федор, Мищенко Денис, Сницер Александр, Серегин Дмитрий, Николаенко Сергей.

Спортсменов подготовили тренеры: Ефремов Юрий, Рюмшин Андрей, Ноздрин Алексей, Ефремов Павел, Турбин Павел, Бартули Алексей, Бушин Александр, Герасименко Илья.

На церемонии открытия присутствовали представитель члена Совета Федерации Игоря Панченко, руководитель областной федерации смешанных единоборств «ОСЕ» Алексей Никитин, директор ДЮСШ Киреевска Геннадий Пищулин, технический директор тульского завода трубо-прокатной арматуры Александр Абиюк, исполнительный директор Федерации и главный судья соревнований Герасименко Илья, руководитель Киреевского отделения «ОСЕ» Юрий Ефремов.

Галерея
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 1
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 2
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 3
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 4
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 5
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 6
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 7
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 8
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 9
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 10
Первенство в Киреевске по смешанным единоборствам, Фото: 11
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:16 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
смешанные единоборства

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Управление по спорту, культуре и молодёжной политике Тулы переименовали
Управление по спорту, культуре и молодёжной политике Тулы переименовали
Названа причина отключения электричества в Центральном районе Тулы
Названа причина отключения электричества в Центральном районе Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.