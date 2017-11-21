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Туляков приглашают принять участие в анонимном опросе о нарушении трудовых прав

Туляков приглашают принять участие в анонимном опросе о нарушении трудовых прав

Анкета размещена на главной странице официального сайта администрации города.

Туляки могут принять участие в анонимном опросе о нарушении трудовых прав. Эта информация поможет выявить работодателей, которые допускают нарушения трудового законодательства.

Анкета размещена на главной странице официального сайта администрации города Тулы.

– Не оставайтесь равнодушными к каждому факту использования нелегальной рабочей силы, проявите гражданскую позицию, – говорят в пресс-службе администрации Тулы.

 

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:45 +1
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