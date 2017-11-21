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В Туле вскрыли палатку на ярмарке возле ГКЗ

В Туле вскрыли палатку на ярмарке возле ГКЗ

Следы правонарушения обнаружил дворник Городского концертного зала утром 21 ноября.

Как стало известно Myslo, сегодня утром дворник ГКЗ, убирая территорию, заметил следы взлома на одной из палаток сельскохозяйственной ярмарки.

По некоторым данным, была вскрыта палатка с белевскими сладостями.

Украли ли что-нибудь из палатки, выясняется. Дело в том, что ярмарка работает по выходным и в будний день вряд ли там находились ценности и деньги. Сумма ущерба уточняется.

На месте работали сотрудники отдела полиции «Советский».

сегодня, в 14:38 +1
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