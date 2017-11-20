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В Суворове «Тойота» сбила 16-летнего парня
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Суворове «Тойота» сбила 16-летнего парня

Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

19 ноября в 17.00 в Суворове возле дома №12 по улице Тульской 57-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 16-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Парню оказали медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:58 0
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