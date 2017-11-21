Под Новомосковском перевернулся микроавтобус

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом. 21 ноября на 18-м км автодороги «Тула-Новомосковск-Сокольники-Березовка» водитель микроавтобуса «Газель», следовавшего вне маршрута, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В момент ДТП в салоне, помимо водителя, находились двое человек, один из которых — 26-летний мужчина — получил травмы.

Полицейские Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия и принимают меры для недопущения подобных ДТП в дальнейшем, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.