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Под Новомосковском перевернулся микроавтобус
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Новомосковском перевернулся микроавтобус

В ДТП пострадал мужчина.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом. 21 ноября на 18-м км автодороги «Тула-Новомосковск-Сокольники-Березовка» водитель микроавтобуса «Газель», следовавшего вне маршрута, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В момент ДТП в салоне, помимо водителя, находились двое человек, один из которых — 26-летний мужчина — получил травмы.

Полицейские Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия и принимают меры для недопущения подобных ДТП в дальнейшем, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:18 0
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