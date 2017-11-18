В Заокском районе перевернулась Лада-Калина

фото пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП пострадала женщина, ехавшая на пассажирском кресле.

Дорожно-транспортное происшествие на 131 км трассы «М-2» произошло около полудня.

В кювет улетел, где перевернулся автомобиль Лада-Калина, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Тульской области. Что стало причиной аварии на данный момент выясняется.

Водитель в аварии не пострадал. Незначительные травмы получила ехавшая с ним женщина. Ей медицинская помощь была оказана на месте.