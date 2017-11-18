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В Заокском районе перевернулась Лада-Калина
фото пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Заокском районе перевернулась Лада-Калина

В ДТП пострадала женщина, ехавшая на пассажирском кресле.

Дорожно-транспортное происшествие на 131 км трассы «М-2» произошло около полудня.
 
В кювет улетел, где перевернулся автомобиль Лада-Калина, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Тульской области. Что стало причиной аварии на данный момент выясняется.
 
 
Водитель в аварии не пострадал. Незначительные травмы получила ехавшая с ним женщина. Ей медицинская помощь была оказана на месте.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:13 0
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