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Тульские легкоатлеты привезли из Москвы 19 медалей

Тульские легкоатлеты привезли из Москвы 19 медалей

Поздравляем наших спортсменов!

Команда СШОР «Легкая атлетика» Тулы приняла участие в межрегиональных соревнованиях Кубок Ростех-ЦСКА, которые прошли 11 ноября в Москве.

Юные легкоатлеты из Тулы (2001-2002 и 2003-2004 годов рождения) завоевали 10 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Среди спортсменов 2001-2002 гг. р. победителями стали:

  • Анастасия Котельникова — бег 60 м – 7,6 с;
  • Юлия Якунина — прыжок в длину — 5 м 17 см;
  • Никита Ерёмин — бег 800 м — 2 мин 07,3 с;
  • Артём Голубков — бег 200 м — 23,3 с;
  • Дарья Дашкевич — бег 800 м — 2мин. 31,0 с.

Серебро взяла команда юношей в эстафете 4×200 м.

Бронза — у Ивана Орлова в беге на 200 м и команды девушек в эстафетном беге.

У спортсменов 2003-2004 гг. р. золотые медали завоевали:

  • Константин Соловецкий — прыжок в длину — 5 м 74 см;
  • Яков Никулин — бег 20 0м — 24,1 с;
  • Роман Ряховский — бег 800 м — 2 мин. 06,4 с;
  • Вера Полякова — бег 800 м — 2 мин. 38,0 с;
  • команда юношей в эстафете 4×200 м — Сергей Руденский, Роман Аллахвердян, Константин Соловецкий, Яков Никулин — 1 мин 37,1 с.

Серебряные медали в этой возрастной категории у Романа Аллахвердяна в беге на 200 м и Карины Кочетковой в прыжке в длину.

Бронзовыми медалями отличились Руденский Сергей (бег 60 м), Зяблова Полина (200 м), Брыковский Даниил (200 м) и команда девушек в эстафете.

По количеству завоеванных золотых медалей наши юные легкоатлеты опередили команды ЦСКА и МГФСО г. Москвы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:56 0
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