Тульские легкоатлеты привезли из Москвы 19 медалей
Поздравляем наших спортсменов!
Команда СШОР «Легкая атлетика» Тулы приняла участие в межрегиональных соревнованиях Кубок Ростех-ЦСКА, которые прошли 11 ноября в Москве.
Юные легкоатлеты из Тулы (2001-2002 и 2003-2004 годов рождения) завоевали 10 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.
Среди спортсменов 2001-2002 гг. р. победителями стали:
- Анастасия Котельникова — бег 60 м – 7,6 с;
- Юлия Якунина — прыжок в длину — 5 м 17 см;
- Никита Ерёмин — бег 800 м — 2 мин 07,3 с;
- Артём Голубков — бег 200 м — 23,3 с;
- Дарья Дашкевич — бег 800 м — 2мин. 31,0 с.
Серебро взяла команда юношей в эстафете 4×200 м.
Бронза — у Ивана Орлова в беге на 200 м и команды девушек в эстафетном беге.
У спортсменов 2003-2004 гг. р. золотые медали завоевали:
- Константин Соловецкий — прыжок в длину — 5 м 74 см;
- Яков Никулин — бег 20 0м — 24,1 с;
- Роман Ряховский — бег 800 м — 2 мин. 06,4 с;
- Вера Полякова — бег 800 м — 2 мин. 38,0 с;
- команда юношей в эстафете 4×200 м — Сергей Руденский, Роман Аллахвердян, Константин Соловецкий, Яков Никулин — 1 мин 37,1 с.
Серебряные медали в этой возрастной категории у Романа Аллахвердяна в беге на 200 м и Карины Кочетковой в прыжке в длину.
Бронзовыми медалями отличились Руденский Сергей (бег 60 м), Зяблова Полина (200 м), Брыковский Даниил (200 м) и команда девушек в эстафете.
По количеству завоеванных золотых медалей наши юные легкоатлеты опередили команды ЦСКА и МГФСО г. Москвы.