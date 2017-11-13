В банке ВТБ24 на имя туляка тайно открыли счет и выводили с него деньги

Фото Дмитрия Дзюбина.

4 октября 2017 года туляк Сергей С. (он попросил пока не называть его фамилию) пришел в банк ВТБ24, что на ул. Демонстрации, 2-г, чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет. Чтобы это сделать, нужно было сначала завести текущий счет в банке. Каково же было удивление Сергея, когда менеджер, посмотрев в свой монитор, радостно сказал: «Отлично, текущий счет у вас уже есть, и „живой“, обороты были, всё годится».

Стоп-стоп, какие еще обороты? Какой счет? Отношений с банком у мужчины до этого не было никаких. Сергей резонно попросил выписку. И вот что увидел: кто-то от имени Сергея С. (паспортные данные совпадают на 100%) в ноябре 2016 года открыл в этом отделении банка текущий счет. Мало того, через него регулярно проходили немаленькие суммы: вплоть до февраля 2017-го в общей сложности прошло более 3 миллионов рублей.

Список транзакций показывает: на счет Сергея приходили деньги (от 120 до 200 тысяч рублей), затем кто-то снимал их в банкомате неподалеку от отделения банка. А как же мобильный банк и смс-уведомления, спросите вы? А вот как: уведомления банк отправлял на чей-то номер, но к Сергею он также не имеет никакого отношения.

Сергей, понятное дело, возмутился. Потребовал объяснений, но получить их на месте ему, естественно, не удалось. Также мужчина попросил закрыть счет и все уведомления отправлять на его мобильник. Это было сделано.

– Я только придя домой осознал всю глубину проблемы, — говорит Сергей. — Это же прямое нарушение закона и моих прав. Кто знает, что это за деньги и в чем они замешаны? Согласно 115-му Федеральному закону* любой счет на физлицо в банке может быть открыт только при его личном участии, – продолжает Сергей. – Да и налоговая может потребовать у меня отчета за эти средства: с 2014 года банки обязаны предоставлять сведения об открытых счетах в налоговые органы. В своем личном кабинете на сайте налоговой я этот счет также обнаружил. Кроме того, явно нарушен закон о персональных данных: в банк каким-то образом попали мои данные, и банк использовал их без моего согласия. По правилам, банк обязан при открытии счета сканировать паспорт клиента, также клиентов в банке фотографируют на камеру. Подписи в документах тоже должны быть мои. Ничего этого у банка нет. А ведь человек, который открывал счет от моего имени, как минимум дважды приходил в банк: для открытия счета и через несколько дней для получения карты.

Счет в банке Сергей открывать не стал, остановив процесс.

По мнению Сергея, сотрудники банка могли действовать в сговоре, а это как минимум два человека: счет открывает менеджер, но есть и контролирующий работник, который всё проверяет и подтверждает.

Сергей С. написал претензию на имя управляющего отделением банка, оставил негативный отзыв на сайте. Он потребовал предоставить документы, на основании которых был открыт счет. Через некоторое время Сергею позвонили из контакт-центра и попросили дать некоторое время на решение проблемы.

Время шло, а банк всё тянул и тянул с ответом.

В один из дней Сергея пригласил на беседу управляющий отделением. По словам Сергея, управляющий признался, что при проверке банк нашел в отделении нарушения со стороны сотрудников. «Виновных мы уволим», «неприятная ситуация», «дайте время»… И очень попросил Сергея удалить негативные отзывы, а главное — никуда не обращаться и не жаловаться.

Туляк честно ждал объяснений от банковских работников, но так и не дождался. И позвонил в редакцию Myslo. Из контакт-центра ему звонили не единожды и каждый раз просили отсрочки. Не получив ответа, Сергей написал заявление в полицию. Правда, там отнеслись к этому скептически: мол, материального ущерба нет.

Накануне публикации данного материала стало известно, что полиция пока отказала в возбуждении уголовного дела. Но, возможно, это временная мера. Сейчас материал находится в прокуратуре района на проверке.

– Я также буду обращаться в Роскомнадзор по поводу нарушения закона о персональных данных, – говорит Сергей.

* Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ответ банка

На запрос редакции Myslo пресс-служба группы банка ВТБ ответила дословно следующее:

«По факту обращения клиента в банке проведена служебная проверка. Жесткие административные меры уже приняты. Отметим, что данный вопрос будет полностью урегулирован самим банком и никак не отразится на клиенте».

Совет

Как проверить, не открыли ли на вас счета?

Проверить, не открыты ли на ваше имя подозрительные счета в банках, можно очень просто и совершенно бесплатно на сайте nalog.ru. Нужно лишь зарегистрироваться в личном кабинете через налоговый орган либо зайти туда через сайт госуслуг, используя учетную запись ЕСИА. Так вы сможете узнать обо всех открытых на ваше имя счетах. Правда, говоря языком мемов из соцсетей, «но это не точно»: если учесть, что банк допустил одно нарушение, вполне вероятно, что может допустить и другое.

Обязанность банков предоставлять сведения в налоговые органы появилась у финансовых учреждений в 2014 году. Ранее судебные приставы в целях поиска обеспечения проверяли «наудачу» 30 крупных банков путем запросов. Сейчас же все без исключения банки должны фиксировать эти данные в налоговой.

Куда пожаловаться?

Если с вами такое случилось, в первую очередь пишите заявление в правоохранительные органы – полицию, прокуратуру.

Также можно подать жалобу на банк в Отделение по Тульской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО. Написать туда можно или по почте обычным письмом, или заполнив специальную форму на сайте.

Кстати

ВТБ24 перестанет существовать с нового года

Акционеры ВТБ проголосовали за присоединение к нему розничной «дочки». Присоединение ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 г. Решение о присоединении ВТБ24 к головному банку наблюдательный совет ВТБ принял еще в ноябре 2016 г.

Объединение банков ВТБ и ВТБ24 позволит сократить руководящий состав розницы группы на 35%.