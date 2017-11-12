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Туляков просят сообщать, где «торгуют смертью»

Туляков просят сообщать, где «торгуют смертью»

В регионе стартует антинаркотическая акция.

С 13 по 24 ноября на территории Тульской области стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель мероприятий — привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, участие в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления психоактивных веществ.

Полицейские просят граждан сообщать информацию о всех известных фактах распространения или употребления наркотиков по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Тульской области — 32−22−85.
Все обращения будут обязательно рассмотрены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:40 0
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