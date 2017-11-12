Туляков просят сообщать, где «торгуют смертью»

С 13 по 24 ноября на территории Тульской области стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель мероприятий — привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, участие в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления психоактивных веществ.

Полицейские просят граждан сообщать информацию о всех известных фактах распространения или употребления наркотиков по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Тульской области — 32−22−85.

Все обращения будут обязательно рассмотрены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.